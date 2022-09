Pesquisa Ipec no Rio: Castro dispara e abre 15 pontos sobre Freixo

Governador Cláudio Castro está com 37% das intenções de voto, contra 22% para Marcelo Freixo (foto: Governo do Rio de Janeiro/Divulgação)

Cláudio Castro (PL): 37%

Marcelo Freixo (PSB): 22%

Rodrigo Neves (PDT): 7%

Cyro Garcia (PSTU): 4%

Juliete Pantoja (UP): 2%

Paulo Ganime (Novo): 2%

Wilson Witzel (PMB): 2%

Eduardo Serra (PCB): 1%

Brancos/Nulos: 13%

Não souberam/Não responderam: 10%



Segundo turno

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), tem 37% das intenções de voto, contra 22% de Marcelo Freixo (PSB), segundo pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada nesta terça-feira (6/9).Rodrigo Neves (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7%; seguido por Cyro Garcia (PSTU), com 4%; Juliete Pantoja (UP), Paulo Ganime (Novo) e Wilson Witzel (PMB) estão empatados com 2%, cada; Eduardo Serra (PCB) está com 1%.Brancos e nulos representam 13% da opinião dos entrevistados. Indecisos ou que não responderam são 10%.Luiz Eugênio (PCO) não pontuou nesta pesquisa.Ex-governador do estado, Wilson Witzel sofreu impeachment em 2021, o que, segundo o Tribunal de Justiça, o deixa inelegível por cinco anos. Witzel busca recuperar os direitos políticos na Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral ainda não deu parecer sobre o caso.

A pesquisa também perguntou, no caso de um possível segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, em quem os entrevistados votariam.



Os que sinalizaram preferência pelo atual governador foram 43%. Já os que optaram pelo concorrente são 31%.



Quem não votaria em nenhuma das opções representou 16%. Não decidiram ou não responderam são 10%.

Cláudio Castro (PL): 43%

Marcelo Freixo (PSB): 22%

Brancos/Nulos: 16%

Indecisos: 10%



O Ipec entrevistou 1.504 pessoas entre 3 e 6 de setembro em 38 cidades do Rio de Janeiro. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo. O nível de confiança do estudo é de 95%. NO Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi registrada como RJ-01599/2022 e BR-02442/2022.