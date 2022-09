Pesquisa Ipec para presidente: Lula lidera com 44%; Bolsonaro tem 31%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a intenção de votos com 44%; Bolsonaro (PL) aparece com 31% (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 4%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Brancos/Nulos: 6%

Indecisos: 5%



Pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope) para a disputa presidencial aponta que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 44% das intenções de voto. Seu principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL), está em segundo lugar, com 31%.No levantamento divulgado nesta segunda-feira (5/9), Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 8%. Na sequência estão Simone Tebet (MDB), com 4%; Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo), com 1% cada.Brancos e nulos representam 6%. Eleitores que ainda não definiram seus candidatos correspondem a 5%.Este é o terceiro estudo realizado pelo Ipec desde a confirmação das candidaturas.Leonardo Péricles (UP), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.Vale lembrar que Roberto Jefferson teve a campanha cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vice Padre Kelmon concorrerá em seu lugar.

Segundo turno



O Ipec também perguntou aos entrevistados em quem eles iriam votar em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro.



O petista foi indicado como preferido por 52% dos eleitores, enquanto o atual presidente contou com 36% da preferência.



Brancos e nulos foram citados por 9%. Os indecisos são 3%.

Lula (PT): 52%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Brancos/Nulos: 9%

Não sabem/Não opinaram: 3%

O Ipec ouviu 2.512 pessoas em 158 municípios entre os dias 2 e 4 de setembro de 2022.



A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.



A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00922/2022.



LEIA MAIS - Pesquisa BTG: Lula tem 42%, Bolsonaro 34% e Ciro 8%