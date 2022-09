Pesquisa BTG: 79% dos eleitores já sabem em quem votar

79% dos eleitores disseram que já têm certeza em quem irão votar no primeiro turno (foto: Reprodução/Agência Senado) Nova pesquisa da BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (5/9), aponta que 79% dos entrevistados já sabem em quem votar no primeiro turno e não pretendem mudar a intenção de voto. A pesquisa ainda indica que 19% dos eleitores podem mudar de ideia até o dia do pleito, 2 de outubro.





Apenas 1% dos entrevistados respondeu estar indeciso.









Entre os eleitores do petista, 13% disseram que podem mudar de ideia. Ninguém respondeu estar indeciso sobre o Lula. Já Bolsonaro, 12% dos eleitores podem mudar de ideia e 1% está indeciso.





Para Ciro Gomes (PDT) o cenário é um pouco diferente. 45% dos eleitores disseram ter certeza, sem pretensão de mudar de voto, e 53% disseram que podem mudar. Entre os eleitores de Simone Tebet (MDB), 53% não pretendem de mudar de voto, mas 44% disseram que podem mudar.









A pesquisa foi realizada entre 2 e 4 de setembro, com 2 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01786/2022.