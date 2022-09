Pesquisa BTG: após debate, Tebet é a única que registra crescimento

Simone Tebet é candidata à Presidência da República pelo MDB (foto: Miguel Schincariol/AFP)



Rede Bandeirantes. Segundo novo levantamento da BTG Pactual, a parlamentar tem 6% das intenções de voto. Há duas semanas, ela tinha 3%, passou para 4% na pesquisa anterior, divulgada no dia 29/8, e agora, no novo levantamento, divulgado nesta segunda-feira (5/9), tem 6%. senadora Simone Tebet (MDB) foi a única candidata à Presidência da República a registrar crescimento na pesquisa de intenção de voto após o primeiro debate entre os presidenciáveis na. Segundo novo levantamento da BTG Pactual, a parlamentar tem 6% das intenções de voto. Há duas semanas, ela tinha 3%, passou para 4% na pesquisa anterior, divulgada no dia 29/8, e agora, no novo levantamento, divulgado nesta segunda-feira (5/9), tem 6%.

Se comparado o resultado atual com o da semana passada, o crescimento foi no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais, mas, entre os principais candidatos, a senadora foi a única a oscilar positivamente. Tanto o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato do PDT, Ciro Gomes, oscilaram negativamente na pesquisa.





Lula que aparece na primeira posição, oscilou percentualmente para menos. No dia 22 o candidato tinha 45%, no dia 29, 43%. Hoje (5/9), o ex-presidente tem 42% das intenções de voto.

Já Bolsonaro, principal adversário do petista, oscila também negativamente. No dia 22 e 29 de agosto ele tinha 36% das intenções de voto e no levantamento divulgado hoje, 34%.





O candidato Ciro Gomes (PDT) , na terceira posição, oscilou de 6% para 9% do dia 22 para o dia 29, e hoje tem 8% das intenções de voto.





A pesquisa foi realizada entre 2 e 4 de setembro, com 2 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01786/2022.