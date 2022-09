Em Uberlândia, Ciro Gomes volta a criticar polarização e quer mudar eleição

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) terminou o giro por Minas Gerais dos últimos dois dias em Uberlândia, na tarde deste domingo (4/9). Tanto em entrevista quanto em discurso a apoiadores, o pedetista voltou a criticar a polarização dos votos entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) . Ele ainda citou o fortalecimento da industrialização como forma de reduzir custos do setor agro nacional.

Ciro Gomes esteve em Contagem e Belo Horizonte no sábado (3/9) e Alfenas e Uberlândia neste domingo, compromissos cumpridos com sua vice de chapa, Ana Paula Matos (PDT). A passagem por Uberlândia foi rápida, pois o candidato seguiu para São Paulo (SP), onde cumpre agenda ainda hoje e nesta segunda-feira (5/9).

No Triângulo, ele citou que há chances de conseguir ir para um possível segundo turno se indecisos e votos de protesto forem virados para sua candidatura. “Quem votou em Bolsonaro em 2018 foi contra a crise estabelecida pelo PT e corrupção do partido. Não é possível que a solução pela frustração com Bolsonaro seja voltar a corrupção e a crise produzida pelo PT”, disse.

Questionado a respeito de propostas para a região do Triângulo Mineiro, Gomes citou a ampliação da industrialização brasileira em busca da redução de custos para o setor da agropecuária.

“Temos aqui uma agricultura e uma pecuária competitivas, por aqui estamos achando dólares para pagar a conta de um Brasil que se desindustrializou. Recentemente subiu 200% o preço dos fertilizantes, porque mais da metade dos custos de produção da agricultura e da pecuária vêm do estrangeiro. Eu quero reforçar os esforço de industrialização do Brasil e complexo industrial do agronegócio para insumos da produção e para agregar valor da produção, gerando emprego e renda aqui”, disse.