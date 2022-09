Ciro Gomes visita Aglomerado, em BH, logo após polêmica sobre favelas

Presidenciável cumpre agenda em Minas Gerais neste final de semana. Durante a noite, Ciro Gomes vai visitar o Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital mineira (foto: Sergio Lima/AFP)

Após declaração polêmica em encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o candidato pelo PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, cumpre agenda de campanha em Minas Gerais e vai visitar o Aglomerado da Serra junto com o candidato ao governo de Minas Gerais, Marcus Pestana (PSDB). No local, os políticos vão participar de uma live às 21h deste sábado (3/9).