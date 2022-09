Ciro Gomes: 'Dizer que menosprezei moradores das favelas é muita má fé'

Em palestra a empresários da Firjan, Ciro Gomes (PDT) disse "Um comício para gente preparada, você imagina eu explicar isso na favela, né". (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos - capazes de serem entendidos por poucos - e conclui com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é muita ma fé. pic.twitter.com/N2cZ9pslyM — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 31, 2022

O episódio a que Ciro se refere ocorreu na tarde desta quarta-feira (31) na sede da Federação das Indústrias, onde o pedetista participou de um encontrom com empresários.





Na ocasião, o candidato apresentou seu plano de governo e, em seguida, abriu o microfone para a plateia. O empresário Luiz Césio Caetano tomou a palavra e, então, elogiou o político. "Parabéns pela sua aula. Acho que foi uma aula. Pra mim foi", comentou, ao que Ciro respondeu:





“Na verdade, é um comício, né? (risos) Um comício pra gente preparada. Imagine explicar isso na favela. É um serviço pesado", comentou Ciro Gomes.





A declaração gerou uma exurrada de críticas sobretudo nas redes sociais, em que o candidato foi classificado como elitista e e acusado pressupor que pessoas pobres não são capazes de compreender temas complexos.



Para o pedetista, a repercussão negativa de seu comentário é uma espécie de movimento orquestrado por seus principais adversários políticos. "Isso não se dá por acaso. Com medo do nosso crescimento, as máquinas do ódio do petismo e do bolsonarismo destamparam suas usinas de agressões, fake news e manipulações. Assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões", argumentou Gomes.



As considerações de Ciro também não escaparam da fúria da internet. No twitter, vários usuários o responderam, cobrando que ele se retratasse por suas falas.

