Colunista do Uol é ameaçado de morte por bolsonaristas após crônica

Escritor, crítico literário e colunista do portal UOL, Julián Fuks está sendo ameaçado de morte e atacado com comentários xenófobos - ele é filho de argentinos - após parentes, aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a Jovem Pan News sugerirem que ele é simpático ao terrorismo.



Os ataques tiveram início nesse sábado (27/8) após Fuks publicar uma crônica intitulada "Precisa-se de terrorista, capaz de um ato sutil que transforme a história", em que critica decisão do governo federal de tratar o coração de Dom Pedro 1º com pompas de chefe de estado no próximo 7 de Setembro, quando será comemorado o bicentenário da Independência do Brasil.



O texto não faz apologia ao terrorismo ou a atitudes violentas. Nele, o jornalista emprega o termo para criticar os festejos oficiais do 7 de Setembro. A palavra, contudo, foi retirada de contexto por bolsonarista, que tem espalhado em blogs, sites e redes sociais que o colunista defende que os movimentos patrióticos planejados para setembro sejam "adentrados por criminosos".



"Usei a palavra “terrorista” em sentido figurado, literariamente evocando uma ação poética contra essa cerimônia, e afirmando desde a primeira linha que a proposta era contrária a toda violência, truculência, brutalidade, grosseria", destacou o autor da crônica. "Tudo tem sido divulgado como se eu estivesse incitando um ato terrorista real contra o presidente no 7 de setembro – numa leitura completamente manipulada e desleal", complementou.



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), estão entre os disseminadores da ideia distorcida. Ambos compartilharam o link de um site que insinua que Fuks defende a violência contra conservadores e marcaram o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, apontando que "a esquerda está ameaçando a democracia, de verdade!"



Já a emissora Jovem Pan apresentou o texto de Fuks como "ódio do bem" e afirmou que o "colunista pede 'terrorista' no 7 de Setembro".



"Os ataques têm sido feitos por figuras graúdas desse campo político, como o próprio Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o ex-ministro Mário Frias, a Jovem Pan e Augusto Nunes, entre muitos outros", comentou Julián Fuks sobre as informações publicadas por bolsonaristas e seus aliados.



Para o escritor, os ataques miram 'o UOL e a imprensa de maneira geral, assim como qualquer visão que destoe de posição ideológica" da extrema direita.