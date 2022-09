Campanha de Bolsonaro vai processar dono do site 'bolsonaro.com.br'

Imagens que aparecem no site com o domínio de 'bolsonaro.com.br' (foto: Reprodução)

A assessoria jurídica da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro deve entrar, ainda nesta quarta-feira (31/7), com ações na Justiça contra Gabriel Baggio Thomaz, empresário do Paraná e atual “dono” do site bolsonaro.com.br, que abriga conteúdo crítico ao presidente.

Até o fim do ano passado, o site era comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro — também coordenador das redes sociais do pai —, que não renovou a licença para continuar com o domínio na internet.

A assessoria do candidato não informou quais serão as bases da denúncia. Apesar de o site ser gerido pelo empresário paranaense desde o início do ano, o caso só ganhou dimensão pública nesta quarta-feira, quando viralizou nos grupos de WhatssApp uma mensagem alertando para o conteúdo de forte oposição ao presidente Jair Bolsonaro.

A imagem da capa, por exemplo, traz uma ilustração de Hittler com o rosto do presidente brasileiro fazendo a saudação nazista. No título, “Ameaça ao Brasil”.

A equipe de campanha não sabe por que Carlos Bolsonaro perdeu o prazo de renovação do domínio www.bolsonaro.com.br. O registro em nome do empresário consta como ativo e só será renovado em 25 de janeiro do ano que vem.