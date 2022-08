Gabeira sobre os Bolsonaro: 'Não é uma família, é uma agência imobiliária'

Jornalista Fernando Gabeira ironiza compra de imóveis de família Bolsonaro (foto: TV Globo/AFP) O jornalista Fernando Gabeira comentou, nesta quarta-feira (31/8), a respeito da compra de imóveis em dinheiro vivo por irmãos e filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um comentário feito durante o jornal das 18h, ele ironizou dizendo que a família é, na verdade, uma “agência imobiliária”.









O comentário se refere à notícia divulgada pelo UOL sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo pela família do presidente. A reportagem aponta que desde os anos 1990 até os dias atuais, Bolsonaro, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã.





As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento "em moeda corrente nacional", expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões.





Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis, que somaram pagamentos de R$ 986 mil (ou R$ 1,99 milhão em valores corrigidos) porque essa informação não consta nos documentos de compra e venda. Transações por meio de cheque ou transferência bancária envolveram 30 imóveis, totalizando R$ 13,4 milhões (ou R$ 17,9 milhões corrigidos pelo IPCA).





Ao menos 25 deles foram comprados em situações que suscitaram investigações do Ministério Público do Rio e do Distrito Federal.





“Qual o problema?”, questiona Bolsonaro





Criticado, o presidente chegou a comentar sobre o assunto , após participar de uma sabatina promovida pela Unecs (União Nacional do Comércio e dos Serviços), em Brasília. “Qual é o problema de comprar com dinheiro vivo algum imóvel, eu não sei o que está escrito na matéria... Qual é o problema?", disse.