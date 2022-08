Bolsonaro: 'Qual o problema de comprar imóvel com dinheiro vivo?'

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/08/30/interna_politica,1390027/bolsonaro-qual-o-problema-de-comprar-imovel-com-dinheiro-vivo.shtml



Em sabatina organizada pelo Instituto União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) com candidatos à Presidência da República, nesta terça-feira (30/8), ele questionou: "O que é fake news? É mentir e omitir também. Se formos punir por fake news, iriam fechar muitos órgãos de imprensa por aí. Eu sou o primeiro a defender os órgãos de imprensa".



"Fiquei sabendo que um órgão de imprensa está fazendo levantamento de meus imóveis desde 1990, juntamente com a minha família, desde 90. Inclusive, vi, eu não converso com essa pessoa que fez essa matéria, mas um conversou. A minha mãe que faleceu está no processo. Dona Olinda, com 94 anos de idade", continuou.



