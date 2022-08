Bolsonaro só lidera entre eleitores com renda superior a 5 salários mínimos

Bolsonaro tem 47% das intenções de voto entre os que recebem cinco salários (foto: Reprodução/AFP)







Pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta terça-feira (30/8), aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera apenas entre os eleitores com renda superior a cinco salários mínimos.









Contudo, em recorte para eleitores com renda até dois salários mínimos, Lula lidera com 52%, enquanto Bolsonaro tem 23%. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais. Neste recorde Ciro tem 6% e Tebet 2%.





Em outro recorte, que pesquisou entre eleitores que recebem de 2 até 5 salários mínimos, com a margem de erro de 3.7 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos ficam em um patamar similar.





Bolsonaro tem 40% e Lula tem 38%. No mesmo recorte, Ciro Gomes tem 7% e Tebet 2%.

A pesquisa foi realizada entre 25 e 28 de agosto, com 2.002 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95%.





O levantamento está registrado no TSE com o número BR 00950/2022.