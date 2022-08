Pesquisa CNT/MDA: Lula mantém liderança com 42,3%; Bolsonaro tem 34,1%

Lula lidera com %; Bolsonaro tem % (foto: Reprodução/AFP) Nova pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta terça-feira (30/8), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa de intenções de voto com 42,3%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição com 34,1%.









Eymael (PDC), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) não pontuaram.





Votos brancos e nulos somam 5%; indecisos 7,8%.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Lula (PT): 42,3%

Jair Bolsonaro (PL): 34,1%

Ciro Gomes (PDT): 7,3%

Simone Tebet (MDB): 2,1%

Pablo Marçal (Pros): 0,4 %

Felipe D'Ávila (Novo): 0,3%

Roberto Jefferson (PTB): 0,2%

Vera Lúcia (PSTU): 0,1%

Leonardo Péricles (UP): 0,1%

Eymael (PDC): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Soraya Thronicke (União): 0%

Branco/Nulo: 5%

Indecisos: 7,8%





A pesquisa foi realizada entre 25 e 28 de agosto, com 2.002 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 2.2 pontos percentuais.



O levantamento está registrado no TSE com o número BR 00950/2022.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais