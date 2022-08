Senador pede devolução da medida que adia repasse a setor cultural

O senador Paulo Rocha (PT-PA), líder do PT (foto: Reprodução/Agência Senado) O senador Paulo Rocha (PT-PA), líder do PT, defendeu que o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devolva ao governo a Medida Provisória (MP 1135/22) que adia repasses da União a entes federativos para apoio aos setores culturais e de eventos, em razão da pandemia de COVID-19.

O texto também condiciona essa ajuda à disponibilidade financeira e orçamentária. A MP foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (29/8).





repasse de R$ 3,86 bilhões , previsto pela Lei Paulo Gustavo, para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, deve ficar para 2023. Com o condicionamento da disponibilidade financeira e orçamentária, parte do valor poderá ser transferida pela União apenas em 2024.





A medida também altera os prazos da Lei Aldir Blanc 2, que agora passará a prever o envio de até R$ 3 bilhões anuais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de 2024 a 2028 - antes, o prazo começava em 2023. Da mesma maneira, o valor só será repassado se a cada ano houver disponibilidade orçamentária e financeira.





As duas leis de apoio ao setor cultural haviam sido vetadas integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Em votação no Congresso Nacional, ambos os vetos foram derrubados. Com a MP, no entanto, todos os repasses são adiados.





A medida provisória também adia para 2023 e 2024 uma indenização a empresas do setor de eventos que tiveram redução superior a 50% do faturamento de 2019 a 2020, na pandemia. Limitado a R$ 2,5 bilhões, esse socorro consta do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), previsto na Lei 14.148/21.