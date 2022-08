'Privatizou o sobrenome': Manuela d'Ávila nega parentesco de Felipe d'Ávila

Felipe e Manuela d'Ávila não tem nenhuma relação de parentesco, apesar de compartilharem o mesmo sobrenome (foto: Instagram / reprodução)

A ex-deputada federal e candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad (PT) em 2018, Manuela d’Ávila (PCdoB), usou as redes sociais para esclarecer que não tem parentesco com o candidato à presidência Felipe d’Ávila (Novo). O suposto parentesco foi apontado na internet após o debate presidencial da Band, que foi realizado no domingo (28/8).

Em um story do Instagram, Manuela postou uma montagem em que ela aparece em um carro e disse: “Eu correndo para longe das fake news que tenho parente candidato”. Em seguida, ela publicou um trecho de uma reportagem do jornal Gazeta do Povo, publicada em novembro de 2021, que afirmava que Felipe e Manuela eram primos.



Na matéria, consta uma citação do candidato do Novo, falando sobre o suposto parentesco. “Eu digo que a família d’Avila é como todas as famílias brasileiras, que estão totalmente divididas por conta desse radicalismo. A família d’Avila é muito eclética, porque tem a Manuela d’Avila se você gostar da esquerda, tem o Frederico d’Avila lá e tem eu no meio. Tem direita, esquerda e meio. O que nós temos que fazer é dialogar com todo mundo, inclusive com aqueles que pensam diferente da gente. É assim que vamos ter a volta da tolerância e do diálogo”, afirmou ao jornal.



Manuela d'Ávila publicou um trecho de uma reportagem do jornal Gazeta do Povo. A notícia foi editada nessa segunda (foto: Instagram / reprodução)

A notícia foi editada ontem, às 22:27. O trecho do suposto parentesco foi suprimido e as aspas mantidas, mas com o esclarecimento de que Felipe fez uma brincadeira e que não há nenhuma relação familiar entre os políticos.



O jornal editou a reportagem e esclareceu que não há parentesco entre os políticos (foto: Gazeta do Povo / reprodução)

Na manhã desta terça-feira, Manuela fez uma enquete no Instagram, brincando com o tema. “Vocês acham que ele privatizou o sobrenome?”, perguntou a ex-deputada para seus seguidores.

Manuela brincou com os seguidores, relacionando o boato com a defesa de privatizações feita por Felipe (foto: Instagram / reprodução)

“Não tenho irmão sem noção”

De acordo com a ferramenta Google Trends, em um levantamento publicado pela rede Bandeirantes no domingo, após o debate, o nome de Manuela associado ao de Felipe sofreu um aumento repentino nas buscas. Em 24 horas, mais de cinco mil internautas pesquisaram se havia parentesco entre os dois.

A pergunta “Felipe d’Ávila é parente de Manuela d’Ávila?” foi o segundo assunto mais buscado sobre o candidato do Novo. Na ferramenta de sugestão do Google, é sugerido que o internauta pesquise se os dois são irmãos.



"Não tenho nenhum irmão filiado ao Partido (cor de) laranja, não tenho nenhum irmão com patrimônio de 24 milhões, não tenho nenhum irmão sem noção", escreveu Manuela.



Em seguida, ela publicou uma foto com seu irmão e suas três irmãs. “Tudo gente boa. Tudo gente séria. Acho que não tem laranja na coloração pessoal de ninguém”, ironizou, em referência à cor do Partido Novo.