Debate na Band: Felipe d'Ávila cita Zema três vezes e diz que é 'exemplo'

Felipe d'Ávila durante o debate entre candidatos a presidente, realizado pela Band (foto: Reprodução/YouTube Band Jornalismo) Felipe d'Ávila (Novo), candidato à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022, citou Zema (Novo), governador de Minas Gerais e nome à reeleição este ano, em três oportunidades no debate entre presidenciáveis da Band. O "duelo" entre os postulantes ao Palácio do Planalto ocorreu na noite desse domingo (28/08).









A segunda citação ocorreu ao d'Ávila criticar o chamado fundão eleitoral - verba pública para campanha política. "Candidato bom consegue levantar dinheiro, e não é dinheiro pessoal não. Nós temos candidatos no Brasil inteiro, mostrando aí, nosso governador Zema, nossos deputados federais, estaduais", disse, após mais da metade do debate.





Ver galeria . 28 Fotos Debate entre candidatos à Presidência da República em 2022 realizado pela Band (foto: Miguel Schincariol/AFP ) Por fim, no encerramento, o candidato do Novo à Presidência também fez menção ao governador mineiro. "Está aí o exemplo de Minas Gerais, Romeu Zema. Um governo de gente impoluta, séria, competente". O vice de d'Ávila na chapa é Tiago Mitraud (Novo-MG), deputado federal por Minas Gerais.

Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate.

Para o Governo de Minas, além de Zema, Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.