Debate na Band: quem é Soraya Thronicke, candidata pelo União Brasil

Thronicke ainda não pontuou no Datafolha (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)





Nascida em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ela é colega de estado da também candidata ao Planalto, Simone Tebet (MDB).





Soraya entrou na política por ser militante. Ela foi uma das parlamentares eleitas depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ela chegou a organizar passeatas contra a petista.





A advogada é casada e tem um filho, que faz faculdade de música. Ela e sua família foram donos de uma franquia de escolas de idioma e em negócios que incluíam uma rede de motéis. Soraya deu entrevistas no passado explicando temáticas de alguns quartos, inspirados em pubs e no filme "50 Tons de Cinza".





Ela também foi uma das responsáveis por uma ação na Justiça contra o frigorífico JBS e conseguiu bloquear cerca de R$ 700 milhões da empresa envolta num escândalo de corrupção.



Soraya foi uma das senadoras que estiveram na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Aliada de Jair Bolsonaro (PL), muitas vezes a política teve posicionamentos contra o presidente, o que gerava dúvida na bancada governista.





Entre os nomes que estão no debate da, neste domingo (28/8), está a candidata ao Planalto Soraya Thronicke (União Brasil), desconhecida até o momento.A senadora, que tem um plano de governo focado no combate a corrupção e assinado por Sergio Moro, disse estar “com a roupa de ir” para o confronto com outros candidatos.