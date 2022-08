Bolsonaro, Lula e Ciro desistem de ficar lado a lado em debate da Band

Ciro chamou de 'pressão' feita por Bolsonaro e Lula, a troca de lugares no debate (foto: Alan Santos/PR; PDT/Reprodução; Ricardo Stukert/Pt)





A posição tinha sido sorteada anteriormente. No Twitter, Ciro repudiou a alteração mas disse que “pelo princípio democrático” concordou com a mudança.









Atraso, tumulto e fraudes: as eleições com voto em papel no Brasil “Poucos minutos antes do debate da Band, a campanha de Ciro foi informada de uma mudança nas regras do programa. A emissora aceitou a pressão das candidaturas de Lula e Bolsonaro e alterou, de forma unilateral, o posicionamento dos candidatos no palco”, diz a nota.





Para Ciro, o “fato é inusitado”, já que todas as campanhas assinaram e se comprometeram com as regras e os sorteios realizados.





“Mas, pelo princípio democrático, Ciro seguirá firme para mostrar ao Brasil, que ao contrário dos dois candidatos, não tem medo de cara feia e que é o único com propostas para o Brasil”, disse.





O que você precisa saber sobre o debate na Band

O primeiro debate entre candidatos a presidente da República nas Eleições 2022 acontece neste domingo.



Foram convidados seis presidenciáveis: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe D'Avila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).



O debate terá três blocos, nos quais os candidatos falarão de temas sorteados, responderão a perguntas de jornalistas e farão perguntas entre eles. Ao lado do estúdio, uma sala digital será montada em parceria com o Google e o YouTube para acompanhar os assuntos mais discutidos pelos eleitores na internet.

