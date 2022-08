Eduardo Bolsonaro sobre aumento de fome no Brasil: 'fake news'

Eduardo Bolsonaro afirma nega fome no Brasil (foto: Ed Álves/DA Press)





O deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma postagem no Twitter, neste domingo (28/08), em que afirma que não houve aumento da fome no Brasil. Ele apresenta um gráfico em que há uma comparação entre a média mundial e o Brasil no percentual de famílias que vivem com menos de US$ 1,90 por dia.

Aumento da fome no Brasil? Fake news. pic.twitter.com/J6iJCavPbN %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 28, 2022





Eduardo usou gráfico que mostra que no mundo houve uma alta de 15% e no Brasil uma queda de 22%. E a partir desses números, o deputado conclui que "no governo Bolsonaro a pobreza cai 22%".







Leia: Bolsonaro questiona fome no país: 'Já viu alguém pedindo pão?' O aumento da fome tem sido o centro do debate entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que participam do primeiro debate na Band na noite deste domingo.







Leia: 'Não existe fome pra valer no Brasil', diz Bolsonaro No Brasil, são 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. São 14 milhões de brasileiros a mais em insegurança alimentar grave em 2022, na comparação com 2020.

Os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgado em 8 de julho.