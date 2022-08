Bolsonaro questiona fome no Brasil: 'Já viu alguém pedindo pão?'

Presidente questionou dados da fome no Brasil (foto: Alan Santos/PR)









O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar a fome no Brasil, durante participação no programa Pânico, da "Jovem Pan", nesta sexta-feira (26/8).“Hoje em dia, a extrema pobreza é quem ganha até 1,9 dólar por dia, são 10 reais. O Auxílio Brasil hoje paga 20 reais por dia, então esses 30 milhões podem buscar o Auxílio Brasil”, disse. Para Bolsonaro, os dados da fome no Brasil não são reais.Publicado no início de junho, o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil aponta que são 33,1 milhões de pessoas a passar fome no País, o mesmo nível de 30 anos atrás. Durante entrevista, Bolsonaro questionou se havia gente "pedindo pão no caixa da padaria", mas logo recuou e afirmou que "deve ter gente que passa fome"."Alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior… Tem gente que passa mal, sim, mas quem porventura está na linha da pobreza, passando fome, que sim, deve ter gente que passa fome… Tá na iminência aqui da própria Caixa Econômica, junto com o Ministério da Cidadania. Tem um aplicativo para o cara se cadastrar no Auxílio Brasil, sem depender de favores aí de gente do município", concluiu.