Bruno Gagliasso se encontra com Lula: 'Tem a experiência e competência'

Bruno Gagliasso publicou uma foto ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto: Alan Santos/PR) O ator Bruno Gagliasso publicou uma foto ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, nesta sexta-feira (26/8). Ele já havia demonstrado apoio ao petista, mas esta é a primeira vez que os dois se encontram desde as declarações positivas do ator.





Bruno e Lula se encontraram hoje. O ator também postou fotos ao lado de Janja, mulher do ex-presidente.





O ator e a atriz Giovanna Ewbank têm dois filhos negros, Titi e Bless, que são adotados, além de Zyan, filho biológico do casal. Recentemente, as crianças negras sofreram racismo em clube em Portugal.





No post, Bruno conta que ele e a mulher se dispuseram a ajudar Lula na luta contra o racismo.





“Ouvi de Lula o compromisso de trabalhar pelo Brasil e por todos os brasileiros e brasileiras. O melhor dessa conversa é saber que, depois de eleito, poderei cobrar suas ações de forma democrática e republicana. Eu e Giovanna nos colocamos à disposição para atuar no front da luta antirracista”, disse.





O ator afirmou ter saído do encontro com “esperanças renovadas e com a certeza de que outro Brasil, mais justo e solidário, é possível”.





“Um país de todos e todas. Um Brasil de ideias, que investe na educação, que protege seus biomas, que respeita sua gente e permite seu povo a sonhar. Reconstruir o Brasil não será fácil, mas Lula tem a experiência e competência para fazer esse país feliz de novo. Conte conosco, meu Presidente! Aqui é treze”, concluiu.