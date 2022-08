Após Lula falar em picanha, Bolsonaro reage: 'Não tem filé pra todo mundo'

Bolsonaro fez duras críticas ao ex-presidente Lula (foto: Alan Santos/PR)





Lula no JN: 'Bolsonaro não manda nada, parece um bobo da corte' "Acreditar nessa conversa mole de: 'Você vai ter tudo, eu vou passar a gasolina para R$ 3, vai todo mundo comer picanha todo fim de semana'. Cola isso? Não tem filé mignon para todo mundo", disse Bolsonaro durante evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

O presidente ainda ironizou fala de Lula, que disse, durante sabatina, que iria “conversar” com todos os deputados e não usaria moedas de troca com o Centrão. Para Bolsonaro, a relação com o Congressso é uma "dificuldade".













Lula no Jornal Nacional: 'Com Alckmin, governo ganha mais credibilidade' "Pacificamos o campo titulando terras. Eu vi o Lula falando ontem: 'temos um novo MST'. Aí você vai modificar o DNA da cobra, da sogra? Isso é humor, pra deixar bem claro", disse.

O chefe do Executivo federal também defendeu suas ações durante a pandemia de COVID. E criticou Lula pelos seus posicionamentos.





Bolsonaro defendeu, mais uma vez, o uso de remédios sem eficácia contra COVID.





"Fiz o contrário, fui pra rua, de moto, pela periferia de Brasília. Sem máscara. Pra mostrar pro povão que, na minha idade, com o preparo físico que eu tinha, não tinha problema nenhum”.

Depois da entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, no Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, chamou a sabatina de “conversa mole”.