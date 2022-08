Lula no Jornal Nacional: 'Com Alckmin, governo ganha mais credibilidade'

Para Lula, “com Alckmin, o governo ganha mais credibilidade''.

“Eu estou até com ciúmes do Alckmin. Você tem que ver que sujeito esperto e habilidoso. Ele fez um discurso no dia 7 de maio, quando foi apresentado oficialmente pelo PT, que eu fiquei com inveja. Ele foi aplaudido de pé”, disse.





“O Alckmin já foi aceito pelo PT de corpo e alma. O que eu não quero é que o PT peça a ele para se filiar, porque a gente não quer brigar com o PSB, mas o Alckmin é uma pessoa que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele como governador de São Paulo e depois mais 6 anos como vice de Mário Covas vai me ajudar a consertar este país", afirmou.





“É a única razão pela qual eu quero voltar a ser presidente é a de consertar esse país. Esse país precisa voltar a crescer, voltar a ser feliz e voltar a gerar emprego”, continuou.





“Nunca antes na história do Brasil esse governo teve uma chapa como Lula e Alckmin com credibilidade interna e externa para mudar as coisas no Brasil”, declarou.O ex-presidente brincou com a aceitação do companheiro pelos eleitores.