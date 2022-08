Ex-prefeito Anderson Adauto desiste de candidatura a deputado federal

Anderson Adauto seria candidato a deputado federal nas eleições de 2022 (foto: Redes Sociais/Divulgação) O ex-prefeito de Uberaba (2005-2012) Anderson Adauto (PCdoB) protocolou nesta quinta-feira (25/8) junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) um termo de renúncia à sua candidatura a deputado federal na eleições de 2022.

Adauto declarou, em entrevista à Rádio JM, que a decisão foi tomada porque ainda não houve avanço na ação que busca derrubar sentença de 2012 que o tornou inelegível devido a condenação por improbidade administrativa relacionada à fraude na contratação em regime temporário de agentes da Secretaria Municipal de Saúde, em processo seletivo realizado em 2006.



O ex-prefeito foi deputado estadual pelo então PMDB, deputado federal pelo PL e ministro dos Transportes na primeira gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



“Eu não consegui transpor a questão jurídica que os meus advogados achavam que seria possível. Não dá para ser candidato com insegurança, esperando que a ação seja julgada. Eu tinha colocado um tempo para mim até quarta-feira (24/8) para ver se teria pelo menos um primeiro passo, mas chegou no fim do prazo e não tive sinal verde nenhum e nenhuma perspectiva”, afirmou Anderson Adauto, que com uma nova equipe jurídica, entrou com a ação judicial argumentando que houve problemas no processo de julgamento, os quais, segundo ele, não foram observados pelos advogados anteriores."