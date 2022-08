Prefeitura é alvo de operação por suspeita de desvio de dinheiro público

Gaeco combate crime contra dinheiro público em Alfenas (foto: MPMG) A Prefeitura de Alfenas, no Sul de Minas, é alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizada na manhã desta quinta-feira (25/8). A Operação Portfólio combate desvio de dinheiro público em repartições da administração do município. Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Alfenas, Paraguaçu e Três Pontas. O prejuízo estimado é de R$ 4 milhões.

Segundo o MP, as investigações estão sendo feitas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo Passos, e pela Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público do Sudoeste de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Militar.

O objetivo da ação, segundo o MPMG, é combater crimes licitatórios e outros crimes contra a administração pública. “Praticados no contexto de contratações superfaturadas pelo Município de Alfenas para a realização de obras e serviços públicos, mediante ação em pagamento de imóveis do Município aos contratados”, diz nota enviada à imprensa.

Gaeco cumpre 19 mandados de busca e apreensão no Sul de Minas (foto: MPMG)

Segundo o MPMG, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Alfenas, Paraguaçu e Três Pontas, sendo que três deles são em repartições da Prefeitura de Alfenas.

As investigações apontaram um esquema para o desvio de recursos, por intermédio de empresas do setor de loteamentos beneficiadas por agentes políticos em detrimento de outras possíveis interessadas em contratar com o Poder Público.

Além do cumprimento dos mandados, o MPMG também ofereceu denúncia contra sete pessoas pelos crimes de organização criminosa e por cinco crimes licitatórios. Mesmo com o cumprimento dos mandados, as investigações prosseguem. O MPMG ainda não deu detalhes sobre coletiva de imprensa.