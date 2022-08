Lula no Jornal Nacional teve treinamento de Chico Pinheiro

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um treinamento especial para encarar os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos no “Jornal Nacional”, nesta quinta-feira (25/8). Ele foi preparado por um outro jornalista experiente na bancada do principal programa jornalístico da TV Globo, Chico Pinheiro.

A informação foi divulgada no blog de Malu Gaspar, do O Globo . Ela apontou que o jornalista tem treinado perguntas e respostas com o petista há alguns dias, junto de conselheiros da campanha e do ex-ministro da Comunicação, Franklin Martins.