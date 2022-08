Lula no Jornal Nacional: Alckmin, Gleisi e Janja vão à Globo

Lula e Janja em imagem publicada nesta quinta nas redes sociais pela socióloga e esposa do candidato (foto: Reprodução/Redes sociais) O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro (RJ), acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do vice da chapa, Geraldo Alckmin (PSB), da esposa, Janja, e de Aloizio Mercadante. O petista é o entrevistado desta quinta-feira (25/8) no "Jornal Nacional".









Mais cedo, nesta quinta, Lula recordou que sua última participação no "Jornal Nacional" como candidato à presidência foi em 2006. Na ocasião, ele tentava a reeleição e tinha como principal rival o atual vice na chapa, Geraldo Alckmin, então no PSDB





Entrevistas no Jornal Nacional

As sabatinas do telejornal se encerram nesta sexta-feira (26/8), quando Simone Tebet (MDB) será entrevistada. A ordem dos candidatos foi definida em sorteio realizado em 1º de agosto com a participação de representantes dos partidos.





A regra para escolha dos candidatos sabatinados foi definida pelos cinco líderes da pesquisa divulgada pelo Datafolha de 28 de julho. André Janones (Avante), também estava na lista dos entrevistados, mas foi retirado após desistir da candidatura ao Planalto.





