Ciro no Jornal Nacional: confira os principais pontos da sabatina

Ciro Gomes (PDT) foi o segundo sabatinado no "Jornal Nacional", transmitido nessa terça-feira (23/8) (foto: Reprodução/ TV Globo) A sabatina do candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), no “Jornal Nacional” dessa terça-feira (23/8), foi marcada por um tom cordial para discursar aos milhões de telespectadores atentos. Ele procurou encontrar um meio termo entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), nomes que tomam dianteira nas pesquisas, e ainda pediu “uma oportunidade” para aquelas pessoas que ainda estão indecisas.









“Estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta , que não ajudei a construir, pelo contrário, eu estava lá em 2018, tentando advertir que as pessoas não podiam usar a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT, agora está tentando reproduzir uma espécie de 2018”, alegou o candidato.





Crítica ao PT

"(Eu) estava tentando advertir que as pessoas não podiam usar a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT", afirmou o candidato ao citar as eleições de 2018.





Ciro prosseguiu afirmando que estão tentando repetir o cenário das últimas eleições e que é necessário "denunciar isso" e que tem "que ser duro". "A corrupção é um flagelo no Brasil", sintetizou.

Crítica a Bolsonaro

O candidato também não deixou de criticar o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ciro aproveitou para mencionar a gestão do atual governo durante a pandemia de COVID-19.





“Eu vi ontem o cidadão aqui, o senhor presidente da República. O Brasil, meu irmão, tem 3% da população do mundo, e aqui morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo, na pandemia. Qual é a explicação? Foi o comportamento genocida , que é uma palavra ruim, dura, mas foi o comportamento anticiência”, afirmou.





Além disso, ele também apontou que o presidente chegou a negligenciar os imunizantes por uma briga política com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). “Foi o adiamento eterno por politicagem barata com a questão das vacinas. Falaram que em janeiro se vacinaram. Vacinou porque o governador de São Paulo transformou isso na sua principal ferramenta”, elogiou.





Vale lembrar que as polêmicas declarações do presidente durante a pandemia foram discutidas, como a fala de virar um jacaré se tomar a vacina contra a COVID-19.





Sem corrupção

O candidato também apontou que, caso eleito, não terá medo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Ele explicou que não tem o que temer neste caso porque não rouba e não deixaria ninguém roubar em seu governo.





De acordo com Ciro, se for eleito presidente, abandonará a possibilidade de uma reeleição. Ele opinou que quem assume o comando do país tem o costume de agradar a grupos políticos para conseguir mais quatro anos na cadeira presidencial, mas que com ele não seria desta forma.

“O que destruiu a governança política brasileira é a reeleição, o presidente se colocar com medo dos conflitos porque quer agradar todo mundo para fazer a reeleição. O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira, de pouco escrúpulo republicano, porque tem medo de CPI e quer se reeleger”, afirmou.





Ele continuou: “Eu tenho outra relação com a questão moral. Eu me garanto, não sou corrupto e resolvi fazer uma vida republicana. Então não tenho medo de CPI, pelo contrário, no meu governo vai me ajudar porque se eu não roubo, não vou deixar ninguém roubar . Quem denunciar corrupção no meu governo estará cooperando comigo”.





Por fim, se justificou: “Eu abrindo mão da reeleição, vou cuidar só de fazer a reforma que o país precisa.”





Lei Antiganância

Nos minutos finais da sabatina Ciro chegou a apresentar uma proposta que definiu como “polêmica”. O candidato à presidência lançou a ideia de uma “Lei Antiganância” , em que as pessoas poderiam pagar até, no máximo, o dobro da dívida que, assim, seria quitada.





Durante o programa, o ex-governador do Ceará explicou do que se trata a lei que propõe: “Quero colocar uma lei em vigor no Brasil, que eu conheço na Inglaterra. Todo mundo do crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial etc, ao pagar duas vezes a dívida que tem, fica quitado por lei. Isso é uma polêmica, estou apresentando ao Jornal Nacional”.





O candidato à presidência nas eleições deste ano também fez um discurso com o intuito de captar eleitores de Lula e Bolsonaro, além daqueles que ainda não se decidiram em quem votar. “Me ajude, me dê a oportunidade de mudar o Brasil, é o que lhe peço. A ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente. Não vai! Me ajude a livrar o Brasil dessa bola de chumbo do passado, vamos nos esperançar de novo”, disse.





“Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dê uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, há um país para governar, me dê uma oportunidade. E você, indeciso, sabe quantos são vocês? Mais da metade da população, está na mão de vocês mudar o Brasil”, concluiu.





Ciro Gomes foi o segundo sabatinado para as eleições presidenciais no principal noticiário da TV Globo. Na última segunda-feira (22/8), o presidente Jair Bolsonaro abriu a série de entrevistas.





Os próximos entrevistados serão Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (25/8), e encerra com Simone Tebet (MDB), na sexta (26/8).