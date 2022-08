Bolsonaro em BH: começam os preparativos para comício na Praça da Liberdade

Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, começa a ser preparada para receber evento com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press. Brasil)

A Praça da Liberdade começou a ser preparada para o comício do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (24/8). Grades em volta das áreas verdes e banheiros químicos estão sendo colocados no local para receber os apoiadores do atual presidente.Jair Bolsonaro (PL) vem a Belo Horizonte se reunir com lideranças religiosas e políticas. Às 16h, ele vai sair da Praça da Pampulha e seguir em uma motociata com a militância para a região Centro-Sul. Um pronunciamento do presidenciável está previsto para ocorrer às 17h30.O evento foi organizado por dois apoiadores do presidente, o vereador belo-horizontino Nikolas Ferreira (PL) e o deputado estadual Bruno Engler (PL).