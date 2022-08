Bolsonaro: 'Ministro do Meio Ambiente irá tomar vaga do Hulk do Atlético'

Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/08/23/interna_politica,1388434/bolsonaro-ministro-do-meio-ambiente-ira-tomar-vaga-do-hulk-do-atletico.shtml



No encontro ele chama o ministro de 'Juca Verde' e afirma que "brevemente, de tanta coisa verde, ele vai tirar o cara do Atlético Mineiro e vai entrar na vaga desse cara e vai jogar futebol lá. Tá se transformando no Hulk", disse o presidente, referenciando ao personagem de quadrinhos.



Na entrevista que concedeu ao Jornal Nacional na noite de segunda-feira, Bolsonaro foi questionado sobre a sua gestão no meio ambiente, principalmente em relação ao desmatamento e às queimadas na Amazônia.



O presidente Jair Bolsonaro (PL), no Congresso Aço Brasil 2022, na manhã desta terça-feira (23/8), ironizou algumas declarações sobre questões ambientais e disse que iria substituir o Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, pelo jogador de futebol do Atlético Mineiro Hulk. No encontro, o Chefe do Executivo comentava sobre as pressões de não "poder queimar" e "ter mais verde".





