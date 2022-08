Ciro Gomes no Jornal Nacional: candidato participa hoje de sabatina

Ciro Gomes é o segundo candidato entrevistado na série de sabatinas que o telejornal fará com os postulantes à presidência da República neste pleito (foto: Reprodução/Rede Globo/2018) O ex-ministro Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT, é o entrevistado desta terça-feira (23/08), no Jornal Nacional. A sabatina do presidenciável está marcada para às 20h30, pelo horário de Brasília. O pedetista é o segundo entrevistado pelo telejornal nessa série de sabatinas com os postulantes ao Palácio do Planalto no pleito deste ano.

A entrevista será conduzida pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos e terá duração de 40 minutos. No minuto final, o candidato ficará livre para passar sua mensagem aos eleitores.





Foram convidados os cinco candidatos melhores colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), que depois retirou a candidatura. O atual presidente foi o primeiro sabatinado pelo JN, na noite de ontem (22/08). E Lula é o candidato de amanhã (24/08). Tebet será a última a ser entrevistada, na sexta-feira (26/08).





Um sorteio realizado no dia 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas.