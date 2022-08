Veja os compromissos dos candidatos à Presidência nesta terça (23/8)

Candidatos à Presidência da República: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes (foto: Montagem/EM) Confira a agenda dos 12 candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (23/8), informada pelas respectivas assessorias.





Jair Bolsonaro (PL):

Terá almoço com empresários na capital paulista.





Lula (PT):

Às 18h, tem encontro com empresários do setor da construção civil em São Paulo.





Ciro Gomes (PDT):

Às 20h30, dá entrevista para o Jornal Nacional.









Simone Tebet (MDB):









Constituinte Eymael (DC):

Terá agenda interna na sede da DC em SP.





Felipe D'Avila (Novo):

Às 11h, visita o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa); às 15h30, visita a ONG Ser Alzira Aleluia; às 19h30, participa do lançamento de candidaturas do partido a deputados na AABB. Todos os eventos serão no Rio de Janeiro.





Léo Péricles (UP):

Às 9h faz campanha no Mercado Ver o Peso e às 18h tem encontro na Ocupação Rayana Alves, ambos compromissos em Belém.





Pablo Marçal (Pros):

Agenda não informada.





Roberto Jefferson (PTB):









Sofia Manzano (PCB):

Às 9h30, dá entrevista para a Rádio Gaucha; às 11h, dá entrevista para o Jornal do Comércio na casa de cultura Mário Quintana; almoça com candidatos do PCB RS; às 14h dá entrevista para o jornal Correio do Povo e às 17h30 participa de atividade de lançamento do programa político. Todos os eventos são em Porto Alegre.





Soraya Thronicke (União):

Às 10h, reunião com equipe da campanha em São Paulo. Às 15h, gravação de propaganda eleitoral. Às 18h, media training.









Vera (PSTU):

Às 19h, entrevista ao Canal Meio do You Tube.