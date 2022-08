Ciro Gomes: 'É constrangedor ver um presidente mentir'

Ciro Gomes criticou Jair Bolsonaro, que esteve no Jornal Nacional nessa segunda (22/8) (foto: EVARISTO SA / AFP) TV Globo, com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) foi às redes sociais comentar a sabatina realizada nessa segunda-feira (22/8) pelo Jornal Nacional, da, com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).





"É constrangedor ver um presidente da República mentir com tamanha desfaçatez", afirmou em seu Twitter.







Contudo, ao longo dos quase quatro anos de governo, o presidente fez uma série de ofensas aos ministros, inclusive chamando Luís Roberto Barroso de "idiota" e "imbecil".

É constrangedor ver um presidente da República mentir com tamanha desfaçatez. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 23, 2022



Em outra pergunta, quando questionado por Renata Vasconcellos sobre o governo durante a condução da pandemia, o presidente voltou a defender o tratamento precoce com ivermectina e cloroquina, remédios que já foram testados e tiveram sua ineficácia comprovada por pesquisadores.





Bolsonaro é o primeiro dos candidatos ao Planalto a ser sabatinado pelo telejornal da Globo. Neste ano, as entrevistas têm duração de 40 minutos, 13 a mais que as do ano passado.



Ainda nesta semana serão entrevistados Ciro Gomes (PDT), na terça-feira (23/8); Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta (25/8); e Simone Tebet (MDB), na sexta (26/8).