Anitta 'traduz' cola na mão de Bolsonaro durante JN: 'Roubar obra do Lula'

Anitta 'traduziu' a 'cola' do presidente no JN (foto: Divulgação/Reprodução; Redes Sociais/Reprodução) TV Globo. A cantora Anitta, apoiadora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), traduziu a “cola” na mão do presidente Jair Bolsonaro (PL) usada durante entrevista do Jornal Nacional, na





Traduzindo o que tava escrito pq tava meio ilegível pic.twitter.com/RPoojwZNcE %u2014 Anitta (@Anitta) August 23, 2022



Bolsonaro levou uma “cola” para a sabatina do Jornal Nacional. Ele anotou na mão algumas palavras e foi flagrado pelas câmeras enquanto gesticulava. Vale lembrar que, na mesma entrevista da TV Globo, em 2018, o atual chefe do Executivo também foi com as palavras-chave para se lembrar de mencionar.





Na sabatina desta segunda, Bolsonaro anotou: “Nicarágua”, “Argentina”, “Colômbia” (países comandados por líderes de esquerda) e o nome do doleiro “Dário Messer”. Ao longo dos 40 minutos de entrevista, no entanto, ele não chegou a mencionar nenhuma das palavras anotadas.





Já na entrevista de 2018, ele anotou “Deus”, “Família” e “Brasil”.