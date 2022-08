Mandetta sobre fala de Bolsonaro: 'O alertei sobre cada passo da epidemia'

Mandetta foi Ministro da Saúde do presidente Jair Bolsonaro e deixou o governo após divergências (foto: Isac Nóbrega/PR) O ex-ministro da Saúde do presidente Jair Bolsonaro (PL), Luiz Henrique Mandetta (União-MS), usou as redes sociais para rebater as críticas do presidente ao ex-ministro, feitas no Jornal Nacional, na noite dessa segunda-feira (22/8). Em seu Twitter, Mandetta afirmou que alertou o presidente sobre os rumos da pandemia, no seu período de governo, ainda considerada epidemia.





O alertei sobre cada passo da epidemia. 680000 vidas nos separam . Fui citado. Tem direito de resposta @jornalnacional? %u2014 Henrique Mandetta (@mandetta) August 23, 2022





No Jornal Nacional, ao ser questionado pela jornalista Renata Vasconcellos sobre o episódio no qual imitou uma pessoa com falta de ar, o Chefe do Executivo sugeriu não ter tido tal atitude. Posteriormente ele declarou que estava "denunciando o 'Protocolo Mandetta' e que sempre defendeu as pessoas".



