PF faz busca e apreensão na casa de Hang e outros empresários bolsonaristas

Luciano Hang é empresário e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes Sociais) Empresários bolsonaristas são alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (23/8). Os mandados de busca foram emitidos porque os empresários defenderam a realização de um golpe de Estado, caso o ex-presidente Lula (PT) vença Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais, que ocorrem em outubro. Dentre os alvos da operação está Luciano Hang, conhecido como 'Véio da Havan.





As buscas foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e acontecem nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.





Esta matéria está em atualização