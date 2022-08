Paraná pesquisas: Bolsonaro na frente de Lula em São Paulo

O terceiro lugar é de Ciro Gomes (PDT), com 7,6%. Em seguida, Simone Tebet (MDB), com 3,6%. Pablo Marçal (Pros) aparece com 0,6%. Felipe d'Avila (Novo) e Vera (PSTU) pontuaram 0,3%. Leonardo Péricles (UP) e Soraya Thronicke (União), 0,1%. Eymael (PDC), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram na pesquisa.