Pacheco sobre resultado das eleições: 'Será absolutamente respeitado'

Presidente do Senado declarou que tem plena confiança que o resultado das eleições será respeitado por todos (foto: Reprodução/TV Senado)



Após o encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDB-MG), em entrevista, concedida a jornalistas nessa segunda-feira (22/8), declarou que tem plena confiança que o resultado das eleições, que ocorrem em outubro, será "absolutamente respeitado, por todos". O senador também destacou que espera das eleições um "clima pacífico e democrático".









O parlamentar também declarou que o resultado das urnas será "absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos".

Com a proximidade do Dia da Independência do Brasil, Pacheco também destacou que espera da celebração um dia de "amor à pátria e à democracia" e pontuou que "não precisamos de manifestações antidemocráticas contra a Constituição e o Estado de Direito" no sete de setembro.