Paraná Pesquisas em SP: Haddad lidera e Tarcísio se distancia de Rodrigo

Haddad lidera intenção de voto para Governador do estado de São Paulo (foto: Montagem/EM)



O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), tem 32,4% das intenções de voto na disputa para Governador do Estado de São Paulo no novo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Em seguida, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 23,4%, distanciando do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que aparece com 15,6%.





Votos brancos e nulos chegam a 13,7%; indecisos, 12%.

Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Fernando Haddad (PT): 32,4%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 23,4%

Rodrigo Garcia (PSDB): 15,6%

Vinícius Poit (Novo): 0,9%

Carol Vigliar (UP): 0,6%

Elvis Cezar (PDT): 0,5

Altino Junior (PSTU): 0,3%

Gabriel Colombo (PCB): 0,3%

Antonio Jorge (DC): 0,2%

Edson Dorta (PCO): 0,1%









O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 22 de agosto e contou com 1.880 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.3 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o SP-05386/2022



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais