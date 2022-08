Em solenidade no Planalto, Bolsonaro recebe coração de Dom Pedro I

Acompanharam o presidente a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a médica Nise Yamagushi (foto: Sergio LIMA / AFP)





Acompanharam o presidente a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a médica Nise Yamagushi, que articulou com Bolsonaro e descendentes da Família Real o empréstimo inédito, além de descendentes como o deputado Luís Felipe de Orléans e Bragança. Também assistiu à cerimônia os ministro Augusto Heleno (GSI), Sérgio Nogueira (Defesa) e Ciro Nogueira (Casa Civil).

O coração, conservado em um frasco com formol, chegou a Brasília na manhã de ontem para as comemorações de 200 anos de independência do país vindo de Portugal, transportado pela Força Aérea Brasileira (FAB) em uma aeronave VC-99, acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.





Após a solenidade, haverá ainda uma cerimônia de apresentação da relíquia ao corpo diplomático, no Palácio Itamaraty. É a primeira vez, em 187 anos, que o coração de D. Pedro I deixa a cidade do Porto para uma solenidade no Brasil. A relíquia ficará exposta por 20 dias em terras brasileiras, com visitação de estudantes de escolas públicas e ao público em geral, nos fins de semana, no Palácio do Itamaraty, de 25 de agosto a 5 de setembro.









Trânsito

O trânsito na Esplanada na região entre o Palácio do Planalto e o Ministério de Relações Exteriores (MRE) sofreu alterações devido à cerimônia de recepção e exposição do coração do imperador Dom Pedro I.