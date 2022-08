Confira como será a visita de Bolsonaro a Belo Horizonte nesta quarta (24)

Motociata com Bolsonaro deve passar pelos tradicionais pontos de Belo Horizonte (foto: Alan Santos/PR)





Bolsonaro desembarca no aeroporto da Pampulha às 11h. Depois, segue para agenda em Betim, na Região Metropolitana, com prefeitos e lideranças religiosas.







Desta vez, o mandatário vai participar de uma motociata com os seus apoiadores, que sairá da Praça da Pampulha, às 16h, com destino à Praça da Liberdade, local em que fará um pronunciamento previsto para as 17h30.

Organizadores do evento afirmaram à reportagem que não poderão divulgar o trajeto do presidente por segurança. Mas Bolsonaro deve passar pelos tradicionais pontos da capital mineira.





Questionada pelo Estado de Minas, a BHTrans informou que não vai fazer nenhuma alteração especial no trânsito, mas deve acompanhar o presidente durante a motociata e auxiliar quando preciso.

A agenda do presidente foi confirmada pelos companheiros de partido e articuladores de sua campanha na capital, o vereador Nikolas Ferreira e o deputado estadual Bruno Engler, ambos do Partido Liberal. Convocando os eleitores pelas redes sociais, os apoiadores do candidato afirmaram que o evento servirá para mostrar que “BH está com Bolsonaro”, disse Engler, ao lado de Nikolas em vídeo divulgado.





A concentração será na Praça da Pampulha, ao lado do Parque Guanabara, às 16h. A motocicleta seguirá até a Praça da Liberdade, onde o presidente atenderá ao público e fará seu pronunciamento às 17h30. Para quem não tem moto, a concentração para o discurso de Bolsonaro na Praça da Liberdade está marcada para as 17h.





Pela terceira vez, em duas semanas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (23/8).