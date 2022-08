Lula no Jornal Nacional: como foram as entrevistas do ex-presidente

Lula esteve duas vezes no Jornal Nacional durante as campanhas de 2002 e 2006 (foto: Tv Globo/Reprodução)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, estará no Jornal Nacional na próxima quinta-feira (23/8). Ele será o terceiro entrevistado da série de sabatinas realizadas por William Bonner e Renata Vasconcellos, que já estiveram com Jair Bolsonaro (PL) e estarão com Ciro Gomes, nesta terça-feira (23/8).





Em 2002, quando Lula foi eleito pela primeira vez Presidente da República, ele esteve na bancada com Bonner e Fatima Bernardes. Durante a entrevista, o petista foi questionado sobre sua ambição em ser presidente.



Lula foi entrevistado em 2022 por William Bonner e Fatima Bernardes (foto: Tv Globo/Reprodução)



"Experiência eu tenho. Adquiri viajando o Brasil durante esses 30 anos, me preparando para conhecer as respostas que a sociedade vive. O Brasil não tem boas experiências administrativas e quando tem geralmente são governos do PT”, afirmou. “Você lendo e vendo TV você não conhece nada. Você tem que ver e sentir. Estou me preparando há mais de 30 anos. O PT precisa dessa chance”, continuou.

Feminismo

Durante a entrevista, o ex-presidente elogiou Fátima Bernardes pela cobertura na Copa do Mundo. “Parabéns pela grande representação da mulher brasileira na copa. Até então, era coisa de homem”, elogiou.

Corrupção

Questionado sobre corrupção por Fátima Bernardes, o ex-presidente foi crítico à prática.



“O PT precisa ser vidraça também. É bom que passemos a experiência de ser acusados. Qual a diferença do PT? É o que o PT apura. Queremos que o Ministério Público, que Polícia Federal e a CPI funcionem. E se for provado ao contrário, que seja cumprido. Porque precisamos acabar com a oportunidade.”





Segunda Eleição





Em 2006, quando tentava a reeleição, Lula voltou ao Jornal Nacional. Mais uma vez, foi entrevistado por Bonner e Fátima. Diferentemente da entrevista de 2002, Lula estava no Palácio do Planalto, onde recebeu a equipe da TV Globo.

Lula voltou a ser entrevistado em 2006. Dessa vez no Palácio do Planalto (foto: Tv Globo/Reprodução)



Mensalão

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou no dia 2 de agosto o julgamento do processo sobre o esquema que ficou conhecido como mensalão, que atingiu o governo do ex-presidente ainda em 2005.



O mensalão foi denunciado pelo então deputado federal e presidente do PTB Roberto Jefferson (RJ) ao jornal Folha de S.Paulo no início de junho de 2005, durante o primeiro mandato de Lula.





Questionado sobre o assunto, Lula defendeu as investigações. “No nosso governo a Polícia Federal vem trabalhando de forma excepcional para investigar essa denúncia. Eu lamento profundamente que companheiros tenham feito parte de algo como isso. Mas nós facilitamos para que tudo seja investigado. Facilitamos os trabalhos da CPI. Não conversei com nenhum deputado”, disse.





Para Lula, na época, o “mensalão” não sujava a imagem do PT ou do seu governo. “No meu governo existe investigação. Existe denuncia”, afirmou.

Corrupção

Ainda durante a entrevista, Lula negou saber dos casos de corrupção. “Tem muita gente que fala: “O presidente deveria saber de tudo”. Façam o favor, tem muita família dentro de casa que não sabe de nada dos filhos. Como pode alguém querer que o presidente saiba de tudo que está acontecendo?”, perguntou.





Lula também disse que nunca defendeu que ninguém fosse condenado sem provas. “Eu afastei todo mundo envolvido. Mas, todo mundo tem direito de se provar inocente.”