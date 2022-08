Kalil a agricultores familiares: 'Vocês precisam de um sopro de decência'

Kalil comprometeu a facilitar a atuação do homem do campo para aumentar a produção (foto: Divulgação)



O candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil, cumpriu agenda de campanha nesta terça-feira (23/8) com representantes da agricultura familiar de todo o estado na sede da Federação Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg). O encontro foi intermediado pelo deputado Vilson (PSB), que preside a entidade.

No ato, Kalil se comprometeu a facilitar a atuação do homem do campo para aumentar a produção dos hortigranjeiros. Ele disse que a agricultura no estado vive situação de abandono.





“Não achem que vocês dependem de favor de ninguém. Não depende. Vocês produzem comida e precisam de um sopro de decência, compreensão, uma pequena ajuda para que se desenvolvam, tenham água e luz”, afirmou o ex-prefeito de Belo Horizonte.

“Existe o problema do abandono Por que a agricultura e o trabalhador estão abandonados?”, questionou o candidato ao governo.





Em seu discurso, Kalil disse que há sério risco de falta de alimentos caso os agricultores não tenham auxílio do governo do estado.





“Temos que tratar do povo. Não é um problema de caridade. Na hora que o abandono de vocês for total, a comida faltará na mesa do rico”, afirmou.



Horário eleitoral





Alexandre Kalil não terá agenda de campanha na tarde desta terça-feira (23/8). Ele gravará o programa que será veiculado no horário eleitoral.