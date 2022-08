Kalil estreia primeiro em TV e rádio e terá 24 segundos a mais que Zema

Alexandre Kalil e Romeu Zema, candidatos ao governo mineiro nas eleições de 2022 (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press; Gil Leonardi/Governo de Minas) O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) realizou nesta sexta-feira (19/08) sorteio que definiu a distribuição dos horários reservados à propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e de televisão visando às eleições de outubro de 2022. Na disputa ao Governo de Minas, Kalil (PSD) vai estrear na distribuição em rede e será o nome com maior tempo de exposição.









Na distribuição em rede, Kalil será o primeiro a aparecer no dia 26, com tempo de 3 minutos e 19 segundos. Zema (Novo), governador que tenta reeleição, vai sucedê-lo, com 2 minutos e 55 segundos - 24 segundos a menos que o pessedista, tido como principal rival. Marcus Pestana (PSDB), com 1 minuto e 41 segundos, será o próximo.





Resultado do sorteio do primeiro dia de distribuição em rede na disputa ao Governo de Minas (foto: Reprodução/YouTube TRE-MG) Lorene Figueiredo (Psol), com breve aparição de 27 segundos, apresenta-se antes de Carlos Viana (PL), com 1 minuto e 36 segundos, fechar o programa. Os candidatos passarão por rodízio dessa ordem após o primeiro dia.

Já na propaganda em inserções, Kalil terá direito a 327 inserções no período de 35 dias de exibição do programa, com tempo diário de 4 minutos e 39 segundos e tempo total de 2 horas, 43 minutos e 8 segundos. Zema vai ter 286 inserções, com tempo diário de 4 minutos e 5 segundos e tempo total de duas horas, 22 minutos e 59 segundos.





Distribuição de inserções entre os candidatos a governador de Minas Gerais (foto: Reprodução/YouTube TRE-MG) O próximo da lista conforme sorteio é Pestana, que terá 165 inserções, com 2 minutos e 21 segundos de tempo diário e 1 hora, 22 minutos e 33 segundos total. Figueiredo contará com 44 inserções, um tempo diário de 37 segundos e tempo total de 22 minutos. Já Viana terá 158 inserções, 2 minutos e 15 segundos de tempo diário e 1 hora, 19 minutos e 11 segundos de tempo total.

Horários da propaganda eleitoral no rádio e na TV

Para disputa ao Governo de Minas, a propaganda em rede será realizada de 7h15 às 7h25 e de 12h15 às 12h25 nas rádios. Já na televisão, o programa será exibido de 13h15 às 13h25 e de 20h45 às 20h55. Elas serão exibidas somente às segundas, quartas e sextas-feiras.





Já as inserções acontecem todos os dias em rádio e TV, com 70 minutos por dia e 14 minutos por cargo. Elas acontecem de 5h à meia-noite, divididas em 46 ou 47 inserções.

Eleições 2022

Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador. Contudo, os candidatos não têm direito a tempo de propaganda em televisão e rádio por conta da legislação eleitoral.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.