Lula em BH: Kalil 'enche a bola' de petista e ataca Zema em discurso

Kalil (PSD), Lula (PT) e André Quintão (PT), vice na chapa ao governo de Minas, durante comício nesta quinta, em BH (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) Alexandre Kalil (PSD) fez um discurso breve, mas impactante, na noite desta quinta-feira (18/8) no comício com Lula (PT) em Belo Horizonte, na Região Central da capital mineira. O candidato ao governo de Minas nas eleições de outubro de 2022 elogiou o candidato à presidência da República e bateu em Zema (Novo), governador que tenta reeleição.









"Eu sei que toda Minas Gerais está aqui, mas essa é minha cidade, presidente. Essa é a cidade que eu fui formado, é a cidade onde eu nasci, é a cidade que eu amo, que meu pai nasceu, que minha mãe nasceu, que meus filhos nasceram e que meus netos nasceram. É a cidade que cuidei, com carinho. Porque governar é um ato de amor, governar é um ato de proteção, governar é um ato de cuidado. E foi isso que tentei fazer com a minha gente. Eu tentei cuidar da minha gente", disse.





Depois, Kalil valorizou Lula . O candidato ao governo mineiro definiu o petista como "maior líder social" do Brasil e disse que "eles", sem citar quem, têm medo da vitória do ex-presidente - governou o país de 2003 a 2010. O atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), é tido como principal rival de Lula na disputa.





"Eu não vou me alongar, todo mundo veio aqui para ouvir o maior líder social desse país. Todo mundo veio aqui porque quando a senzala lê, a casa grande treme. Eles estão com medo, porque o presidente vai colocá-lo de novo no poder. Nós vamos mandar de novo desse país, nós vamos voltar a tomar conta desse país", afirmou.

Crítica a Zema

Antes de encerrar, Kalil criticou duramente Zema . Durante a manhã, o governador deu uma indireta ao ato de Lula, Kalil e aliados. "Tem gente que gosta de gritaria e palanque, mas nós mineiros queremos saber mesmo é de trabalho! Enfrentando crises e pandemia, geramos meio milhão de empregos em Minas nesses três anos e meio! O menor desemprego desde 2014. Por aqui, a gente segue fazendo!", escreveu nas redes sociais.





"Eu ouvi hoje do senhor governador que eu grito muito, e eu grito mesmo. Foi no grito que nós abrimos o hospital de 480 leitos em Belo Horizonte. Foi no grito que eu construí posto de saúde nessa cidade a cada dois meses, de mil metros quadrados. Foi no grito, senhor governador, que eu reformei 240 escolas dessa cidade. Foi no grito que eu derramei 200 mil toneladas de asfalto no chão. É no grito que cuida de pobre", respondeu Kalil, durante o discurso.





Por fim, Kalil chamou Zema de mentiroso. O governador, inclusive, ironizou o ato via redes sociais. "Atenção! Trânsito ruim em BH. Atraso na vida do trabalhador de verdade", afirmou no momento do comício.





"É no grito que nós mandamos 6 milhões de cestas básicas para esse povo. É no grito, seu fala mansa, é no grito, seu fala mansa. Você mente com a fala mansa. É no grito que nós distribuímos 15 milhões de refeições. É no grito que nós construímos essa cidade, presidente. Obrigado. E é no grito que nós vamos colocar esses merda para fora", complementou Kalil.



Segundo pesquisa Ipec, divulgada na última segunda-feira (15/8), o ex-prefeito é o segundo colocado, mas está 18 pontos porcentuais atrás do governador, que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG%u201002868/2022.