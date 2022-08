Lula em BH: 'O maior líder social deste país', diz Kalil

'O maior líder social deste país', disse Kalil sobre Lula (foto: Youtube Lula?Reprodução) Assim que teve a vez da palavra durante o comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , na Praça da Estação, na noite desta quinta-feira (18/8), o ex-prefeito de BH e candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) disse que uma multidão marcou presença para “ouvir o maior líder social deste país”.





O ex-prefeito de BH também valorizou o fato de o ato acontecer em sua cidade natal. Kalil ficou à frente da prefeitura de janeiro de 2017 a março de 2022 e disse que, quando esteve como governante, tentou "cuidar de gente". "Eu não vou me alongar, todo mundo veio aqui para ouvir o maior líder social desse país. Todo mundo veio aqui porque quando a senzala lê, a casa grande treme. Eles estão com medo, porque o presidente vai colocá-lo de novo no poder. Nós vamos mandar de novo desse país, nós vamos voltar a tomar conta deste país", afirmou Kalil.O ex-prefeito de BH também valorizou o fato de o ato acontecer em sua cidade natal. Kalil ficou à frente da prefeitura de janeiro de 2017 a março de 2022 e disse que, quando esteve como governante, tentou "cuidar de gente".





"Eu sei que toda Minas Gerais está aqui, mas essa é minha cidade, presidente. Essa é a cidade que eu fui formado, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu amo, que meu pai nasceu, que minha mãe nasceu, que meus filhos nasceram e que meus netos nasceram. É a cidade que cuidei, com carinho. Porque governar é um ato de amor, governar é um ato de proteção, governar é um ato de cuidado. E foi isso que tentei fazer com a minha gente. Eu tentei cuidar da minha gente", disse anteriormente.

O comício desta quinta-feira é o segundo ato público de Lula em BH em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês, seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito capital mineira e do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), candidato novamente ao posto parlamentar.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão (PT) foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na última segunda-feira (15), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador mineiro Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG%u201002868/2022.





