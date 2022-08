Datafolha: Lula venceria Bolsonaro no 2º turno por 54% a 37%

Lula aparece em vantagem em um cenário de segundo turno (foto: Mauro Pimentel/AFP e Sergio Lima/AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) venceria o presidente Jair Bolsonaro (PL) num eventual segundo turno, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira (18/8).

Segundo o instituto, Lula aparece com 54% das intenções de voto, contra 37% de Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Em 28 de julho, na última pesquisa do Datafolha, o ex-presidente contava com 55% das intenções de voto no eleitorado no segundo turno. Já Bolsonaro tinha 35%.





Os votos brancos e nulos somam 8% e indecisos, 2%.





O Datafolha não realizou pesquisas com os demais cenários no segundo turno.





A pesquisa ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05675/2022.