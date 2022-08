'Tchutchuca do Centrão': saiba a origem da expressão que irritou Bolsonaro

Presidente tentou puxar youtuber pelo braço para impedi-lo de filmar a conversa (foto: Reprodução/G1)

Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (PL) puxando um youtuber pela gola da camiseta para pegar seu celular viralizou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (18/8). O incidente aconteceu no “cercadinho” do Palácio do Planalto, onde o presidente costuma conversar com apoiadores.

Wilker Leão filmava o presidente enquanto o questionava sobre medidas do governo e chamou o presidente de “vagabundo”, “safado”, “covarde” e “tchutchuca do Centrão”. “Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, tchutchuca do Centrão. Você é tchutchuca do centrão”, diz Leão.





O jovem, que tem 125 mil seguidores no TikTok e 13 mil no Youtube, chegou a ser empurrado no chão por um homem que estava perto antes de conseguir falar com o presidente. Depois, Bolsonaro se aproximou dele e o puxou pela camisa e pelo braço para tentar impedi-lo de filmar a situação.

Tchutchuca e tigrão

A expressão “tchutchuca” já tinha sido usada como crítica a outro membro do governo Bolsonaro. O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou que o ministro da Economia Paulo Guedes agia como “tigrão” em relação a aposentados, idosos e pessoas com deficiência, mas como “tchutchuca” em relação à “turma mais privilegiada do nosso país”.



O fato ocorreu em 2019, em uma audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Guedes respondeu que "tchutchuca é a mãe e a avó" e a sessão foi encerrada. O ministro foi escoltado para fora da sala pela Polícia Legislativa.



A comparação entre "tchutchuca" e "tigrão" vem de uma canção do Bonde do Tigrão, grupo de funk carioca dos anos 2000. Em "Tchu Tchuca", o grupo canta "vem tchutchuca linda; senta aqui com seu pretinho; vou te pegar no colo; e fazer muito carinho" e "vem, vem tchutchuca; vem aqui pro seu Tigrão".





O Paulo Guedes é Tchutchuca de banqueiros.



O Vagabundo da República é Tchutchuca do centrão!



Ele está descontrolado, TSE precisa punir exemplarmente a agressão ao YouTuber e jornalista independente Lucas Rohan. #tchutchucaDoCentrao %u2014 Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) August 18, 2022

O que é o Centrão

Após a confusão desta manhã, o deputado, que é filho de Zé Dirceu, fez outra piada com o ocorrido no Twitter. Ele confundiu Wilker Leão com um ornalista que havia compartilhado o vídeo na rede social.

O Centrão é um bloco formado por parlamentares de diferentes partidos “fisiológicos” que se unem por influência na Câmara e defendem seus interesses em conjunto “independentemente” de ideologia ou de que partido está no governo.



O grupo apoiou de Sarney a FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) faz parte do bloco.



Essas legendas costumam se organizar do centro à direita do espectro político e estão associadas a negociações em troca de cargos na administração pública. Por reunir centenas de deputados, o apoio do Centrão costuma ser decisivo para a governabilidade, ou seja, a capacidade do Executivo de aprovar projetos de governo.



A expressão “tchutchuca do Centrão” usada por Wilker Leão pode se referir à relação “submissa” do presidente com esse grupo político e as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro que beneficiam ou estão alinhadas a ele, principalmente visando a reeleição em outubro deste ano.

O termo Centrão foi usado para designar os parlamentares que formavam maioria na Assembleia Constituinte que deu origem à Constituição Federal de 1988. O deputado Roberto Cardoso, do PMDB (atual MDB) foi um dos idealizadores do grupo.



Ele ficou conhecido pela frase “é dando que se recebe”, que usou para explicar o apoio de deputados ao governo José Sarney.



Eduardo Cunha, que foi do mesmo partido até março deste ano, é outra figura importante do Centrão. Deputado pelo Rio de Janeiro, Cunha foi presidente da Câmara até 2016, inclusive durante o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, época em que o Centrão consolidou a atuação que tem hoje.



Ele foi cassado e preso na Operação Lava-Jato no mesmo ano, acusado de receber propina do esquema da Petrobras em contas na Suíça. Atualmente, é filiado ao PTB. No mês passado, a Justiça suspendeu provisoriamente a resolução que o tornava inelegível.