Lula em BH: Alexandre Silveira aposta em paródia de Tim Maia

O senador Alexandre Silveira (foto) é candidato à reeleição com apoio de Lula e do PT (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 2/8/22) Candidato à reeleição, o senador Alexandre Silveira (PSD) resolveu apostar em uma paródia da canção "Não quero dinheiro", eternizada na voz de Tim Maia. A música, divulgada nesta quinta-feira (18/8), na Praça da Estação, em Belo Horizonte, antes do comício de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai embalar a campanha de Silveira.





Na música, o senador conta sua trajetória de vida e, trata, também, de pautas que considera importantes, como a Lei Paulo Gustavo, de financiamento do setor cultural. Lula e José Alencar, ex-vice-presidente da República, são citados na letra.









O presidenciável petista, aliás, também é tema de diversas canções entoadas pelo sistema de som do comício. A principal delas é "Lula, lá", usada pela primeira vez na corrida ao Palácio do Planalto de 1989.

Foi mostrada, ainda, uma canção que cita Lula, Kalil e Silveira. A música, "Lula vai", é uma versão livremente inspirada no pagode "Lua vai", do grupo "Katinguelê".

Apoiadores esperam discursos

Lula, Kalil e Silveira são esperados na Praça da Estação por volta das 18h. Simpatizantes dos tres já se aglomeram no espaço.





Além de um palanque central, há duas arquibancadas laterais que vão abrigar candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

O comício desta quinta-feira (18/8) é o segundo ato público de Lula em Belo Horizonte em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união a Kalil. No mês, seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e do senador Alexandre Silveira (PSD), candidato novamente ao posto parlamentar.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado Reginaldo Lopes (PT) teve de abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador Romeu Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG 02868/2022.