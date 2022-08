Chico Pinheiro faz coro por Lula em BH: 'Guerreiro do povo brasileiro'

Chico Pinheiro fez coro por Lula (PT) na noite desta quinta-feira (18/8), durante comício do candidato à Presidência da República nas eleições de 2022, na Praça da Estação , no Centro de Belo Horizonte. O jornalista foi um dos mestres de cerimônia do evento na capital mineira.





"Lula, guerreiro, do povo brasileiro", puxou. Anteriormente, ele fez uma adaptação ao hino de Minas Gerais: "Ó, Minas Gerais, quem vai com Lula não perde jamais".









Ele não perdeu a chance de citar o nome de seu clube do coração no ato. “Treze é Galo, mas a estrela nos une”, declarou.



E ainda disparou contra o presidente Jair Bolsonaro (PL): “Não gosta de mulheres e LGBTs”.



Aline Calixto e Chico Pinheiro são mestres de cerimônia no comício de Lula na Praça da Estação (foto: Reprodução/Twitter Aline Calixto)

O comício desta quinta-feira é o segundo ato público de Lula em BH em 2022. Em maio, o presidenciável discursou no Expominas, ainda sem a oficialização da união com Kalil. No mês seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde também esteve em palanque ao lado do ex-prefeito capital mineira e do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), candidato novamente ao posto parlamentar.





Lula afirmou que o colégio eleitoral de Minas terá importância na busca por votos em todo o país e garantiu que virá mais vezes ao estado. “Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, neste ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência”, disse.





Para consolidar a aliança de Lula com Kalil, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) teve que abrir mão da disputa no Senado. Logo, possibilitou que Alexandre Silveira se colocasse como o nome da chapa para o cargo. Dentro da articulação, o deputado estadual André Quintão (PT) foi confirmado como o vice de Kalil no governo.





Divulgada na última segunda-feira (15/8), a primeira pesquisa Ipec após o registro das candidaturas apontou que Lula venceria Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 39% a 26%. Por sua vez, Kalil está 18 pontos porcentuais atrás do governador mineiro Zema (Novo), que tem 40% das intenções de voto, contra 22% do pessedista. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG%u201002868/2022.





Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d’Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Para o Governo de Minas, Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.